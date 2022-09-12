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Россиянин погиб в Таджикистане из-за экстремального увлечения

Российский парапланерист Павел Чернов погиб в горах Варзобского района Таджикистана

Фото: Страница Павла Мотовоза во «ВКонтакте»

Российских парапланерист погиб в горах Варзобского района Таджикистана. Об этом уведомил «Интерфакс» со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне республики.

Отмечается, что 38-летний житель Санкт-Петербурга Павел Чернов погиб 10 сентября при полете на параплане в Харангонском ущелье Варзобского района Таджикистана. О трагедии, связанной с экстремальным увлечением россиянина, в дежурную часть КЧС и ГО доложил сотрудник дислоцированной в республике 201-й военной базы России Максим Шукшин.

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По данным ведомства, во время полета турист потерял равновесие и уже не мог управлять парапланом. На место прибыла дежурная группа медиков и спасателей. «Упав на землю, он получил серьезные травмы и скончался на месте», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что случай крушения параплана и гибели людей в Таджикистане регистрируется впервые. До сих пор информации о подобных инцидентах не поступало.

Ранее в августе турист из Карелии разбился в в верховьях Чегемского ущелья Кабардино-Балкарии. Отмечалось, что мужчина погиб во время жесткой посадки на параплане.

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Фариза Бацазова
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