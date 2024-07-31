В Белом доме объяснили редкие появления Байдена на публике

Жан-Пьер: Байден не скрывается от публики и продолжает руководить США

Президент США Джо Байден не скрывается от публики и продолжает руководить страной. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга, который транслировался на YouTube.

«Он не перестал руководить страной, такое впечатление было бы ошибочным», — сказала Жан-Пьер, отвечая на вопрос о том, поменялось ли расписание Байдена, в котором теперь присутствует множество закрытых мероприятий, в результате чего президент может несколько дней не появляться на публике.

«Перемена есть, у нас происходит перекалибровка после того, как он отказался от борьбы за переизбрание. Мы разбираемся, какими будут следующие шесть месяцев», — объяснила представитель Белого дома, пообещав, что Байден «появится».

21 июля Джо Байден сообщил о намерении покинуть предвыборную гонку. Он сосредоточится на исполнении обязанностей до конца срока. В качестве своей преемницы на пост главы государства от демократов Байден представил действующего вице-президента страны Камалу Харрис.