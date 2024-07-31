В Белоруссии рассказали о планах оппозиции бить дронами по стране

Тишкевич: оппозиция планировала удары дронами по территории Белоруссии

Радикальные оппозиционеры планировали наносить удары по территории Белоруссии из Литвы. Об этом в интервью телеканалу ОНТ рассказала вернувшаяся в страну белорусская оппозиционная активистка Ольга Тишкевич.

По ее словам, радикалы намеревались ударить дронами по Белорусской атомной электростанции (АЭС). Оппозиционерка также подчеркнула, что экс-сотрудник института биоорганической химии Национальной академии наук Белоруссии Олег Дорошкевич хотел распылять над белорусской территорией радиоактивные вещества.

«Дорошкевич пытался создать дроны для того, чтобы потом этот дрон мог переносить жидкость с радионуклидами. И применять это сначала по Украине, а потом они хотели уже применить это по Беларуси», — сообщила Тишкевич. Она добавила, что Дорошкевич намеревался разработать способ восстановления зараженных радионуклидами земель и затем применить его.

Ранее в Белоруссии начали арестовывать имущество оппозиционных деятелей, которые покинули страну. Отмечается, что подобные меры принимаются с целью компенсировать вред по заочным приговорам.