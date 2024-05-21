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03:38, 21 мая 2024Бывший СССР

В Белоруссии начали арестовывать имущество оппозиционеров

ОНТ: у выехавших из Белоруссии оппозиционеров начали арестовывать имущество

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

У оппозиционеров, выехавших из Белоруссии и ведущих антигосударственную деятельность за рубежом, начали арестовывать имущество в качестве компенсации вреда по заочным приговорам. Об этом заявили в эфире белорусского телеканала ОНТ.

«Оппозиционеры за рубежом призывают к санкциям против Беларуси, мы за это выносим им заочные приговоры на много лет тюрьмы. Но они возвращаться не собирались. Но экономический ущерб от их действий имеется, так что должна быть и компенсация ущерба», — сказали в эфире канала.

Отмечается, что на квартиры десяти оппозиционеров уже наложен арест. Некоторые из них до вступления решения суда в силу сдавались в аренду, принося доход своим владельцам.

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что белорусская оппозиция находится в подполье и ждет следующего шанса выйти на массовые протесты. По ее словам, многие белорусы не забыли события четырехлетней давности и готовы вновь выйти на митинги.

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      Евгений Силаев
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