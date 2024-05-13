Тихановская заявила об уходе белорусской оппозиции в подполье

Тихановская: белорусская оппозиция находится в подполье и ждет следующего шанса

Белорусская оппозиция находится в подполье и ждет следующего шанса выйти на массовые протесты. Об этом заявила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью El Mundo.

Тихановская прокомментировала положение белорусской несистемной оппозиции после протестов по итогам президентских выборов 2020 года. По ее словам, многие белорусы не забыли события четырехлетней давности и готовы вновь выйти на митинги.

«Люди сейчас находятся в подполье, готовясь к следующей возможности», — сказала лидер белорусской оппозиции. Она добавила, что получила тысячи сообщений и звонков со словами поддержки во время протестов 2020 года. Политик подчеркнула, что властям якобы не удалось изменить мнение граждан страны.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о попытках Польши завербовать белорусских чиновников в качестве замены Тихановской. По его словам, польские власти могут использовать методы от подкупа и шантажа до угроз жизни чиновникам и их близким.