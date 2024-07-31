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17:01, 31 июля 2024Мир

В Болгарии прозвучал взрыв на оружейном заводе

В Болгарии прозвучал взрыв на оружейном заводе Костенец

Фото: Matt C / Unsplash

В Болгарии прозвучал взрыв боеприпаса на оружейном заводе Костенец. Об этом сообщает телеканал NOVA со ссылкой на источники.

«Обошлось без жертв, но был нанесен серьезный материальный ущерб», — отмечается в заявлении канала.

В частности, речь идет о находящемся в собственности государства объекте «Терем» в Софийской области. Завод занимается производством и утилизацией боеприпасов и военной техники. В ходе взрыва была повреждена крыша.

Ранее стало известно, что на заводе крупнейшей в Германии химической компании BASF в Людвигсхафене произошел взрыв. В самой BASF указали, что на прилегающей к заводу территории зафиксировано превышение концентрации углекислого газа в воздухе. Жителей близлежащих городов предупредили о возможности появления неприятного запаха и посоветовали им закрыть окна. Акции европейской компании после объявления о взрыве и пожаре в моменте потеряли 2,8 процента.

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      Максим Габриелян
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