Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:35, 31 июля 2024Силовые структуры

В Генпрокуратуре назвали ответственных за теракты в «Крокусе» и Дагестане

Краснов: теракты в «Крокусе» и Дагестане произошли из-за просчетов власти

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Теракты в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» и в двух городах Дагестана произошли, в частности, из-за просчетов власти. Об этомзаявил генеральный прокурор Игорь Краснов, сообщили «Ленте.ру» в ведомстве.

По его словам, эти трагедии показали, что проверки и реагирование в сфере противодействия терроризму должны быть на другом уровне. Краснов подчеркнул, что теракты бросили вызов всему российскому обществу и правоохранительной системе.

8 июля сообщалось, что следователи проверяют на причастность к терактам в Дагестане граждан, которые привлекли внимание общественности в связи с нападениями в республике.

23 июня в Дербенте произошла террористическая атака на синагогу и храм, одновременно с этим было нападение на полицейских в Махачкале. Теракт в «Крокус Сити Холле» случился 22 марта перед концертом группы «Пикник». Террористы ворвались в помещение, открыли стрельбу и подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      В Генпрокуратуре назвали ответственных за теракты в «Крокусе» и Дагестане

      В Москве объяснили высокие результаты выпускников предпрофессиональных классов на ЕГЭ

      На Западе признали отсутствие веры в возврат Украиной территорий

      Иран объявил траур из-за гибели главы ХАМАС

      Пугачеву призвали заново проверить на иноагентство

      Регина Тодоренко похвасталась сумкой за сотни тысяч рублей

      Трое молодых россиян предстанут перед судом за публичное сожжение Библии

      В Ливане заявили о нежелании войны с Израилем

      В ЛНР рассказали о борьбе ВС России против систем западной разведки на фронте

      Туристы пожаловались на необходимость мыться в море из-за отсутствия света в Абхазии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше