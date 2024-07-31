В Генпрокуратуре назвали ответственных за теракты в «Крокусе» и Дагестане

Краснов: теракты в «Крокусе» и Дагестане произошли из-за просчетов власти

Теракты в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» и в двух городах Дагестана произошли, в частности, из-за просчетов власти. Об этомзаявил генеральный прокурор Игорь Краснов, сообщили «Ленте.ру» в ведомстве.

По его словам, эти трагедии показали, что проверки и реагирование в сфере противодействия терроризму должны быть на другом уровне. Краснов подчеркнул, что теракты бросили вызов всему российскому обществу и правоохранительной системе.

8 июля сообщалось, что следователи проверяют на причастность к терактам в Дагестане граждан, которые привлекли внимание общественности в связи с нападениями в республике.

23 июня в Дербенте произошла террористическая атака на синагогу и храм, одновременно с этим было нападение на полицейских в Махачкале. Теракт в «Крокус Сити Холле» случился 22 марта перед концертом группы «Пикник». Террористы ворвались в помещение, открыли стрельбу и подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей.

