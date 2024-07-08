Следователи пообещали наказать всех причастных к терактам в Дагестане

СК выясняет личности всех причастных к терактам в Дагестане

Причастных к нападениям в Дагестане обвинили в терроризме

Начало событий в новости Причастных к нападениям в Дагестане обвинили в терроризме

Следователи проверяют на причастность к терактам в Дагестане граждан, которые привлекли внимание общественности в связи с нападениями в республике. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

В ведомстве пообещали привлечь к ответственности и наказать всех причастных к преступлениям. Уже предъявлены обвинения в терроризме нескольким фигурантам дела, которые были задержаны сразу после терактов в республике. Они арестованы.

Глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о терактах, возбужденного после нападений в республике.

Ранее 8 июля сообщалось, что в Дагестане вышли на свободу пятеро сыновей бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Их отправляли под арест на сроки от 10 до 13 суток.

Двое других детей Омарова 23 июня устроили нападение в Дербенте на синагогу и храм одновременно с нападением на полицейских в Махачкале. Жертвами атак числится 21 человек.

Сообщалось, что правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении против них уголовного дела по статье о пособничестве террористам.