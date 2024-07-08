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18:42, 8 июля 2024Силовые структуры

Причастных к нападениям в Дагестане обвинили в терроризме

СК предъявил обвинение в терроризме по делу о нападениях в Дагестане
Начало событий в новости В Дагестане вышли на свободу братья устроивших нападение на синагогу и храм. Все они — сыновья экс-главы района

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следователи предъявили обвинение в терроризме причастным к нападениях в Дагестане. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

В ведомстве указали, что после терактов в республике силовики задержали нескольких человек. Они арестованы. Также следственные органы проверяют на причастность к нападениям еще ряд граждан. Среди них те, кто привлек внимание в связи с этими преступлениями. В СК заверили, что все причастные будут установлены и привлечены к уголовной ответственности.

Глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о терактах, возбужденного после нападений в республике.

Ранее 8 июля сообщалось, что в Дагестане вышли на свободу пятеро сыновей бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Их отправляли под арест на сроки от 10 до 13 суток.

Двое других детей Омарова 23 июня устроили нападение в Дербенте на синагогу и храм одновременно с нападением на полицейских в Махачкале. Жертвами атак числится 21 человек.

Сообщалось, что правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении против них уголовного дела по статье о пособничестве террористам.

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      Любовь Ширижик
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