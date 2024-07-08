В Дагестане вышли на свободу братья устроивших нападение на синагогу и храм. Все они — сыновья экс-главы района

В Дагестане сыновья экс-главы Сергокалинского района Омарова вышли на свободу

В Дагестане вышли на свободу пятеро сыновей бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Их отправляли под арест на сроки от 10 до 13 суток.

Двое других детей Омарова 23 июня устроили нападение в Дербенте на синагогу и храм, одновременно с нападением на полицейских в Махачкале. Жертвами атак числится 21 человек.

Братьев Омаровых отправили под арест по обвинениям в мелком хулиганстве

Об освобождении Исы, Адилпаши, Муртазаали, Исамагомеда и Омара Омаровых после ареста сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев.

Все сыновья экс-главы Сергокалинского района М. Омарова, которые отбывали наказание по административному аресту, уже освобождены Шамиль Хадулаев председатель ОНК Дагестана

Советский районный суд Махачкалы 26 июня, через три дня после нападения, отправил братьев, устроивших атаку, под административный арест на срок от 10 до 13 суток.

В отношении Исы и Адилпаши были рассмотрены дела по ч. 1 ст. 20.1 КоАП. Суд постановил, что каждый из них «вел себя неадекватно, агрессивно, выражался нецензурной бранью, тем самым нарушил общественный порядок», суд расценил это как мелкое хулиганство. Им дали 10 и 11 суток ареста соответственно.

Фото: Isaev Aslan / news.ru / Globallookpress.com

В отношении Муртазаали, Исамагомеда и Омара были рассмотрены дела по ч. 2 той же статьи (то есть мелкое хулиганство с неповиновением законному требованию представителя власти). Каждый из них, согласно постановлениям, «вел себя агрессивно, стал возмущаться, выражался нецензурной бранью, на сделанные замечания не реагировал». Они получили по 13 суток ареста.

Четверо признали вину, не сделал этого только Адилпаша Омаров.

Отца братьев арестовали, отпустили и затем задержали вновь

Магомед Омаров был задержан еще в тот момент, когда нападение в Дербенте, организованное двумя его сыновьями Османом и Адилем, продолжалось. Во время допроса он признался, что знал о приверженности сыновей радикальным идеям — некоторые из восьми его детей несколько лет были ваххабитами.

Через два дня уже экс-глава района был арестован по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Якобы вечером 24 июня он вышел из автомобиля около одного из домов по улице Пушкина и начал ругаться матом у проезжей части дороги, как говорится в постановлении суда.

5 июля он вышел на свободу, однако на следующий день был снова задержан. Утверждается, что Омаров проходит фигурантом по уголовному делу о мошенничестве. Следствие считает, что с 2016 по 2022 год Омаров с подельниками фиктивно трудоустраивали жителей села Сергокала в местную муниципальную газету, а заработную плату таких сотрудников забирал себе. В результате было похищено около 697 тысяч рублей.

В отношении всех подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере»).

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

7 июля Кировский районный суд Махачкалы продлил Магомеду Омарову срок задержания на 72 часа.

Сыновья Омарова напали на храм в день праздника Святой Троицы

Нападения в Дагестане произошли 23 июня. В Махачкале была совершена атака на полицейских, а преступники во главе с Османом и Адилем Омаровыми в Дербенте напали на синагогу и православный храм. В это время там находились около 40 человек. Террористы вели хаотичную стрельбу. Позднее их ликвидировали.

Число жертв нападения в республике составило 21 человек. Среди них 16 сотрудников правоохранительных органов, священник и охранник православного храма.