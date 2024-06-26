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15:01, 26 июня 2024Силовые структуры

Раскрыта причина административного ареста экс-главы Сергокалинского района Дагестана

Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Омаров был арестован за мат на улице

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Бывший глава Сергокалинского района Магомед Омаров, чьи дети участвовали в теракте в Дагестане, был арестован на десять суток из-за нецензурной брани на улице. Причину административного ареста раскрывает RTVI в Telegram-канале.

Согласно решению Ленинского суда Махачкалы, все произошло вечером 24 июня. Омаров вышел из автомобиля около одного из домов по улице Пушкина и начал ругаться матом у проезжей части дороги. Нецензурную брать экс-чиновника слышали прохожие, однако сам он отрицал свою вину на суде.

Несмотря на это, суд признал его виновным по части 1 статьи 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ. Кроме того, в ближайшее время мужчину могут обвинить и по статье о пособничестве террористам — во время допроса он признался, что знал о приверженности сыновей радикальным идеям.

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      Олеся Мицкевич
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