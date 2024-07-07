Экс-главе Сергокалинского района Дагестана продлили срок задержания

Экс-главе Сергокалинского района Дагестана Омарову продлили срок задержания

Экс-главе Сергокалинского района Дагестана Магомеду Омарову продлили срок задержания на 72 часа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы верховного суда республики Зарему Мамаеву.

«Кировский районный суд Махачкалы продлил Магомеду Омарову срок задержания на 72 часа», — сообщила Мамаева.

Омарова задержали ночью в субботу, 6 июля, в его доме в селе Сергокала. Его увезли в Махачкалу. Сообщалось, что он проходит фигурантом по уголовному делу о мошенничестве.

Омаров, который является отцом ликвидированных в Дагестане террористов, отбыл десять суток административного ареста за мелкое хулиганство и 5 июля вышел на свободу. Во время допроса бывший глава Сергокалинского района признался, что знал о приверженности сыновей радикальным идеям — некоторые из восьми его детей несколько лет были ваххабитами.