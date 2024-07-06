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14:11, 6 июля 2024Силовые структуры

Стали известны подробности задержания экс-главы Сергокалинского района Дагестана

Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Омаров задержан в своем доме

Фото: П/с Ленинского суда / ТАСС

Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров был задержан ночью в субботу, 6 июля, в своем доме. Подробности задержания сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев в Telegram.

Глава ОНК рассказал, что Омарова задержали, когда он находился в своем доме в селе Сергокала. «Его сразу увезли в Махачкалу», — добавил Хадулаев.

Ранее Омаров, который является отцом ликвидированных в Дагестане террористов, отбыл 10 суток административного ареста за мелкое хулиганство. 5 июля он вышел на свободу. На следующий день стало известно, что бывший глава Сергокалинского района вновь задержан. На этот раз он является фигурантом дела о мошенничестве.

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      Екатерина Улитина
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