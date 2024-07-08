Сыновей экс-главы Сергокалинского района Дагестана освободили из-под ареста

Сыновей экс-главы района Дагестана Омарова освободили из-под ареста

Пятерых сыновей бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова освободили из-под ареста. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев в Telegram.

26 июня, через три дня после нападения на синагогу, православный храм и полицейских в Махачкале и Дербенте, Омаров и пятеро его сыновей — Иса, Адилпаша, Муртазаали, Исамагомед и Омар — были признаны виновными в мелком хулиганстве с использованием нецензурной брани. Их отправили под административный арест на срок от 10 до 13 суток.

Односельчанин рассказал о страхе местных жителей перед сыновьями экс-чиновника, описав их как высокомерных и резких людей. По словам мужчины, в месте, где появлялись дети чиновника, сразу становилось тихо.

23 июня Осман и Адиль Омаровы, а также их сообщники напали на два православных храма и атаковали синагогу в Дербенте, одновременно с этим в Махачкале террористы обстреляли пост ДПС. Магомеда Омарова сняли с должности главы Сергокалинского района. На допросе он признался, что знал о приверженности сыновей к радикальным идеям.