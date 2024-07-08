Бастрыкин затребовал доклад о расследовании терактов в Дагестане

Глава СК Бастрыкин поручил доложить о расследовании терактов в Дагестане

Следователи пообещали наказать всех причастных к терактам в Дагестане

Начало событий в новости Следователи пообещали наказать всех причастных к терактам в Дагестане

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела о терактах в Дагестане. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Глава СК поручил руководителю Главного следственного управления доложить в центральный аппарат о ходе следствия по делу.

На причастность к терактам проверяются граждане, которые привлекли внимание общественности в связи с нападениями в республике. В ведомстве также пообещали привлечь к ответственности и наказать всех причастных к преступлениям. Уже предъявлены обвинения в терроризме нескольким фигурантам дела, которые были задержаны сразу после терактов в республике. Они арестованы.

Ранее 8 июля сообщалось, что в Дагестане вышли на свободу пятеро сыновей бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Их отправляли под арест на сроки от 10 до 13 суток.

Двое других детей Омарова 23 июня устроили нападение в Дербенте на синагогу и храм одновременно с нападением на полицейских в Махачкале. Жертвами атак числится 21 человек.

Сообщалось, что правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении против них уголовного дела по статье о пособничестве террористам.