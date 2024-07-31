В Германии захотели сократить пособия по безработице для мигрантов

Политик Добриндт: мигранты должны получать меньшие пособия, чем граждане страны

Мигранты и просители убежища должны получать меньшие пособия по безработице, чем граждане страны. Об этом заявил глава фракции оппозиционного Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге Александр Добриндт, передает Reuters.

«Должна быть новая социальная система пособий для просителей убежища, которая будет ниже, чем пособия по безработице для граждан», — рассказал политик.

Добриндт также подчеркнул, что власти ФРГ должны содействовать приему на работу тех граждан Германии, кто испытывает проблемы с трудоустройством. Его коллега Александра Трома также призвал организовать общественные работы для мигрантов.

6 июня канцлер Германии Олаф Шольц пообещал ужесточить миграционную политику, изменив правила депортации из ФРГ. Теперь прославление и публичная поддержка терроризма может стать основанием для выдворения из страны. Заявление Шольца последовало после начавшегося резонанса из-за видео резни в Мангейме.