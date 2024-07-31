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03:26, 31 июля 2024Мир

В Госдепе рассказали о планах НАТО по России

Помощник госсекретаря О'Брайен: НАТО разработает новую стратегию в отношении РФ
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yves Herman / Reuters

НАТО планирует разработать новую стратегию в отношении России. Об этом сообщил помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, передает РИА Новости.

Он уточнил, что альянс займется этим в ближайшие месяцы. По словам О'Брайена, новая стратегия будет объединять всех союзников во взаимодействии с Россией.

Ранее стало известно, что специалисты по планированию НАТО увидели более десятка признаков, по которым можно определить стадии подготовки якобы «полномасштабного нападения России» на альянс. Что имеется в виду под этими признаками, не уточняется.

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      Марина Совина
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