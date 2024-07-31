Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:24, 31 июля 2024Россия

В Госдуме уточнили критерии ареста за использование бойцами гаджетов в зоне СВО

Бойцы ВС России смогут использовать гаджеты для боевых задач в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России смогут использовать различные гаджеты для боевых задач в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно из уточнений к закону о запрете гаджетов, пишет ТАСС.

Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что нововведение вызвало серьезное обсуждение в обществе. Он напомнил, что те электронные приборы, которые используются для боевых задач, не будут изыматься.

«Но, поскольку мы видим, что опасения остаются, мы сегодня коллегам предложили специальную поправку, которая эту норму конкретизирует и закрепляет», — заявил он.

Ранее военкор и член Совета по правам человека (СПЧ) Александр Коц заявил, что планы Госдумы пересмотреть одобренный ранее запрет на пользование гаджетами в Российской армии с возможностью досудебного наказания провинившихся являются полумерой.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      «Обороноспособность государства в приоритете». Госдума отказала многодетным отцам в отсрочке от мобилизации

      Усик пообещал украинским боксерам призовые за медали на Олимпиаде-2024

      Спрос на комплектующие для компьютеров взлетел в несколько раз

      Бакальчук заявил о нерадужных перспективах Wildberries

      Популярный в России блогер похвастался косметичкой Hermes с фразой «ощущение роскоши»

      Камеры полицейских в США заменили раскладушками Samsung

      Российские пограничники завершили работу в аэропорту Звартноц в Армении

      В США усомнились в существовании Украины

      В Госдуме высказались о судьбе отсрочки от мобилизации для многодетных отцов

      Бакальчук захотела процитировать певицу Алсу на фоне ситуации с разводом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше