В Госдуме уточнили критерии ареста за использование бойцами гаджетов в зоне СВО

Бойцы ВС России смогут использовать гаджеты для боевых задач в зоне СВО

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России смогут использовать различные гаджеты для боевых задач в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно из уточнений к закону о запрете гаджетов, пишет ТАСС.

Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что нововведение вызвало серьезное обсуждение в обществе. Он напомнил, что те электронные приборы, которые используются для боевых задач, не будут изыматься.

«Но, поскольку мы видим, что опасения остаются, мы сегодня коллегам предложили специальную поправку, которая эту норму конкретизирует и закрепляет», — заявил он.

Ранее военкор и член Совета по правам человека (СПЧ) Александр Коц заявил, что планы Госдумы пересмотреть одобренный ранее запрет на пользование гаджетами в Российской армии с возможностью досудебного наказания провинившихся являются полумерой.