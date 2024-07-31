В СПЧ раскритиковали планы Госдумы пересмотреть запрет на гаджеты в армии

Военкор Коц: пересмотр Госдумой запрета на гаджеты в Российской армии — полумера

Планы Госдумы пересмотреть одобренный ранее запрет на пользование гаджетами в Российской армии с возможностью досудебного наказания провинившихся являются полумерой. Об этом заявил военкор и член Совета по правам человека (СПЧ) Александр Коц в своем Telegram-канале.

По словам журналиста и общественника, депутатам следовало бы пересмотреть сам закон от 2019 года, который запрещает использование смартфонов в Вооруженных силах.

«Может быть, пять лет назад в мирное время в отношении срочников он и был актуален. Когда у них телефоны собирали в каптерку и выдавали по субботам. В тылу пусть так и остается. Но в условиях СВО эта мера нерабочая», — раскритиковал возможный пересмотр закона Коц. Он добавил, что в свете подобных запретов нелогичными выглядят заявления российских политиков о противостоянии России НАТО.

Одной рукой говорим, что воюем с коллективным НАТО, а другой главным врагом называем смартфон. Непоследовательно как-то Александр Коц

Ранее сегодня, 31 июля, сообщалось, что Государственная Дума может признать утратившим силу постановление о принятии в силу закона, который запрещает военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции пользоваться смартфонами.

Военнослужащий с позывным Фенибут заявил, что в зоне СВО никто запрету «следовать не будет, максимум будет несколько показательных случаев, когда поймают каких-то пьяниц и повесят эти 10 суток». По его словам, за последние полгода удалось достичь успехов на фронте как раз благодаря тому, что российские бойцы начали активно использовать гаджеты и интернет.