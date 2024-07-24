«Глупый и бессмысленный». Российские военнослужащие резко раскритиковали возможный запрет смартфонов в зоне СВО

Военнослужащие ВС России раскритиковали возможный запрет смартфонов в зоне СВО

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России резко раскритиковали запрет смартфонов в зоне проведения специальной военной операции (СВО), за который Госдума проголосовала 24 июля. Согласно инициативе, на солдат будут накладывать дисциплинарный арест за ношение гаджетов при исполнении службы. Запрет вступит в силу в случае одобрения Совфедом и подписания президентом. По мнению опрошенных «Лентой.ру» участников СВО, это может существенно усложнить для российских войск ситуацию на фронте.

Смартфоны заменяют устаревшие карты

Сейчас смартфоны заменяют военнослужащим бумажные карты местности, которые серьезно устарели. Об этом «Ленте.ру» рассказал оператор штаба батальона Лавр (позывной изменен).

«Большинство карт, которые были распечатаны заблаговременно, лежали в папочках, они не соответствуют действительности. Оказалось, что электронные карты, которые были скинуты, они в целом не то, что не соответствовали действительности, а скорее устарели лет так на шесть-семь буквально. И те же самые обратные сооружения противника не были на них нанесены, просто потому что их еще физически не существовало», — заявил Лавр.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Чтобы восполнить этот пробел, военнослужащие пользовались дронами и устраивали «совместные совещательные созвоны», которые стали возможны как раз благодаря доступу к интернету, объяснил боец. Помимо местных провайдеров связи, солдаты также пользовались захваченными станциями сети Starlink.

В боевой работе интернет крайне необходим, так как он позволяет увидеть, что прямо сейчас происходит за десятки километров, добавил Лавр.

И нет никаких других доступных аналогов, скажем так, доступных к поставкам или к приобретению через условный военторг. Потому что тебе ничего такого никто в военной форме не привезет из большой России. Перевезут тебе это все гуманитарщики или ты сам это все приобретешь. И было бы здорово, если бы оно имелось, но, к сожалению, его нет Лавр участник СВО

Военные считают гаджеты причиной успехов на фронте

«Никак никто этому закону следовать не будет, максимум будет несколько показательных случаев, когда поймают каких-то пьяниц и повесят эти 10 суток, — считает командир взвода, военнослужащий с позывным Фенибут. — Сейчас любой гаджет — это неотъемлемая часть [экипировки] военного. В первую очередь это связь».

По его словам, за последние полгода удалось достичь успехов на фронте как раз благодаря тому, что российские бойцы начали активно использовать гаджеты и интернет.

Только пошли успехи на фронте — и то, благодаря чему это произошло, хотят запретить Фенибут участник СВО

Он также предложил создать специальные гаджеты для каждого военного «из обычных каких-то андроидовских затычек». Боец пояснил, что для этого нужно свое программное обеспечение и прошивка.

«Но, возможно, телефоны хотят запретить еще и потому, что на них фиксируются все нарушения, которые происходят. Это так же как на срочной службе», — предположил он.

Запрет смартфонов в зоне СВО назвали глупым и бессмысленным

Подобная мера не имеет смысла, так как по действующему приказу Минобороны России в армии и так существует запрет на смартфоны, заявил офицер Марков (позывной изменен), несущий службу на донецком направлении.

Он считает, что гаджеты нужны для того, чтобы было меньше потерь в рядах ВС России. Смартфоны позволяют планировать операции, управлять боем и налаживать взаимодействие между подразделениям гораздо лучше, чем устаревшие штатные технические средства.

Сама инициатива по духу напоминает популизм. Не предлагается никакой альтернативы, так что это просто глупость, из-за которой наша армия станет хуже воевать и ослабнет, будет терять больше людей и техники. Минусов использования смартфонов многократно меньше, чем минусов приостановки их использования Марков российский офицер

Он также призвал авторов законопроекта, если они желают помочь, приехать в зону спецоперации и пообщаться с участниками боевых действий, чтобы в дальнейшем законы были основаны на реальности, а «не на теории и собственных фантазиях».

Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

Смартфоны упрощают работу российских артиллеристов

«Смартфон нужен для программ, они упрощают нам работу. С помощью смартфона наша работа делается быстрее. Условно, пацаны попали в окружение, и нужно срочно отработать, чтобы сделать им коридор. Если я буду считать вручную, то это займет намного больше времени, чем с программой», — рассказал командир артиллерийской батареи Вестерос.

При этом он признал, что не все бойцы могут компетентно пользоваться телефонами, из-за чего много информации сливается в социальные сети.

23 июля стало известно, что комитет Госдумы по обороне поддержал поправки, предусматривающие дисциплинарный арест за распространение участниками СВО информации, позволяющей вычислить личности военнослужащих и их местонахождение. Речь идет в том числе о гаджетах, которые могут передавать геолокацию. 24 июля Госдума проголосовала за эту поправку.

Позже глава комитета Андрей Картаполов пояснил, что запрет не коснется устройств, используемых для боевой работы. Он также подчеркнул, что законопроект направлен на обеспечение безопасности военнослужащих и подразделений ВС России.

Против инициативы выступил депутат Госдумы Максим Иванов, который назвал ее вредной. Политик обратил внимание на то, что смартфоны стали неотъемлемой частью современных боевых действий. По словам парламентария, без них становится невозможным оперативное взаимодействие между различными подразделениями.