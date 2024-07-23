Депутат Госдумы высказался резко против запрета гаджетов для солдат в зоне СВО

Депутат Госдумы Иванов назвал вредной инициативу запретить гаджеты в зоне СВО

Проект закона о запрете солдатам в зоне проведения специальной военной операции (СВО) пользоваться гаджетами является вредной инициативой. Об этом заявил депутат Госдумы Максим Иванов, резко выступивший против идеи. Свое мнение политик изложил в Telegram.

Ранее оборонный комитет нижней палаты поддержал поправки, согласно которым планируется ввести дисциплинарный арест на срок до десяти суток за ношение гаджетов в зоне боевых действий.

В обоснование своей позиции парламентарий сослался на действующих солдат, которые «все в один голос твердят: "Хватит заниматься ерундой"».

По словам Иванова, смартфоны и другие электронные устройства стали неотъемлемой частью современной войны. Без них оперативное взаимодействие между различными подразделениями становится невозможным, написал он.

«Заберите ее [технику], и фронт посыплется. Посадите на «губу» тех, кто ею пользуется — воевать будет некому», — подчеркнул он.

Опасения, связанные с использованием электроники в зоне СВО, депутат назвал преувеличенными. Он пообещал обсудить вопрос о гаджетах у солдат с коллегами-парламентариями.

Ранее в Госдуме высказались об участии солдат-срочников в СВО на фоне предстоящего осеннего призыва. Глава оборонного комитета нижней палаты Андрей Картаполов подтвердил ранее озвученную позицию, согласно которой срочников не будут привлекать к участию в спецоперации. «У них все будет хорошо», — сказал он.