Картаполов ответил на вопрос об отправке срочников в зону СВО

Картаполов: призванных осенью срочников не будут отправлять на СВО

Призванных в Вооруженные силы России в ходе осеннего призыва срочников не будут отправлять в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов, отвечая на вопрос корреспондента Telegram-канала Shot.

По словам Картаполова, отношение властей к участию призывников в СВО не претерпело никаких изменений. Призывников как не планировали, так и не будут планировать привлекать к участию в спецоперации, сказал он. «У них все будет хорошо», — подчеркнул глава оборонного комитета.

Осенний призыв 2024-го года пройдет с 1 октября по 31 декабря. Под него подпадают мужчины в возрасте от 18 до 30 лет.

Ранее в Госдуме прокомментировали итоги весеннего призыва, который завершится 15 июля. Замглавы оборонного комитета нижней палаты Андрей Красов сообщил, что поставленные Минобороны в части набора задачи выполняются, а итоги призывной кампании будут подведены после ее окончания.

