В Госдуме высказались об итогах завершающегося весеннего призыва

Депутат Красов заявил о выполнении задач в рамках весеннего призыва

Весенний призыв в России закончится 15 июля. В беседе с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов раскрыл подробности завершающегося призыва на военную службу.

«Весенний призыв проходит по плану. Я напомню, что он начинается 1 апреля и заканчивается 15 июля. Те задачи, которые ставили перед Министерством обороны по призыву граждан Российской Федерации на военную службу, выполняются. Но окончательные итоги будут подведены после окончания призыва», — рассказал Красов.

При этом депутат отметил, что нововведения, касающиеся срочной службы, в большей степени коснутся осеннего призыва.

Ранее в Госдуме в первом чтении приняли законопроект, согласно которому в России работодателей обяжут вносить военнообязанных в новую базу. Речь идет о новой государственной информационной системе, определенной правительством. Инициатором законопроекта выступил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.