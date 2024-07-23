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03:02, 23 июля 2024Россия

Военных в зоне СВО захотели наказывать за использование гаджетов

В Госдуме предложили ввести арест на 10 суток для бойцов на СВО за гаджеты

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Дисциплинарный арест на срок до десяти суток предложили ввести для военных, которые нарушили запрет предоставления СМИ или распространения в интернете информации, позволяющей вычислить личности военнослужащих и их местонахождение. Такие поправки поддержал комитет Госдумы по обороне, передает ТАСС.

Согласно новым нормам, командиры воинских частей, начальники органов военной полиции и гарнизонов смогут назначать такой арест за один грубый дисциплинарный проступок. Таковым в том числе будет считаться нарушение запрета на распространение сведений о людях, призванных на сборы, или военных, или уволенных с военной службы, а также членах их семей и родителях.

Кроме того, такое наказание будет вводиться в случае распространения данных о деятельности органов военного управления, управления воинскими формированиями, входящими в состав ВС РФ. Нельзя предоставлять информацию об их дислокации или передислокации. Нарушение запрета на ношение при исполнении гаджетов, которые могут передавать геолокацию, а также распространять иную информацию в сети, тоже будет караться дисциплинарные арестом.

Такое наказание смогут назначать за несколько грубых проступков, частично или полностью суммируя сроки ареста по каждому из них. «В этом случае непрерывный срок нахождения военнослужащего под дисциплинарным арестом не должен превышать 15 суток», — сообщается в материалах.

Ранее сообщалось, что у российских военных появится полевая сеть для безопасного обмена данными. Бойцы смогут обмениваться текстовыми сообщениями и фотофайлами в зоне проведения СВО. На новую сеть уже поступают заявки, в июле планируется ее развертывание. Необходимость в разработке появилась из-за сложностей, с которыми сталкиваются военные.

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      Александра Синицына
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