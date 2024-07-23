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13:38, 23 июля 2024Россия

В Госдуме разъяснили законопроект об аресте за использование гаджетов на СВО

Картаполов: запрет использовать гаджеты на СВО не коснется боевой работы

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Законопроект об аресте за использование участниками специальной военной операции (СВО) гаджетов не коснется устройств, используемых для боевой работы. Инициативу разъяснил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в Telegram.

Он подчеркнул, что законопроект направлен на обеспечение безопасности военнослужащих и подразделений Вооруженных сил России, а также на урегулирование принятых до этого решений. «Все остальное — от лукавого», — написал парламентарий.

Ранее стало известно, что комитет Госдумы по обороне поддержал поправки, предполагающие наказание в виде дисциплинарного ареста за нарушение участниками СВО запрета на распространение информации, позволяющей вычислить личности военнослужащих и их местонахождение. Речь идет в том числе о гаджетах, которые могут передавать геолокацию.

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Депутат Госдумы Максим Иванов назвал инициативу вредной. По его словам, смартфоны и другие электронные устройства стали неотъемлемой частью современных боевых действий. Парламентарий подчеркнул, что без них становится невозможным оперативное взаимодействие между различными подразделениями. Политик также назвал преувеличенными опасения, связанные с использованием гаджетов на СВО.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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