В Госдуме разъяснили законопроект об аресте за использование гаджетов на СВО

Законопроект об аресте за использование участниками специальной военной операции (СВО) гаджетов не коснется устройств, используемых для боевой работы. Инициативу разъяснил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в Telegram.
Он подчеркнул, что законопроект направлен на обеспечение безопасности военнослужащих и подразделений Вооруженных сил России, а также на урегулирование принятых до этого решений. «Все остальное — от лукавого», — написал парламентарий.
Ранее стало известно, что комитет Госдумы по обороне поддержал поправки, предполагающие наказание в виде дисциплинарного ареста за нарушение участниками СВО запрета на распространение информации, позволяющей вычислить личности военнослужащих и их местонахождение. Речь идет в том числе о гаджетах, которые могут передавать геолокацию.
Депутат Госдумы Максим Иванов назвал инициативу вредной. По его словам, смартфоны и другие электронные устройства стали неотъемлемой частью современных боевых действий. Парламентарий подчеркнул, что без них становится невозможным оперативное взаимодействие между различными подразделениями. Политик также назвал преувеличенными опасения, связанные с использованием гаджетов на СВО.