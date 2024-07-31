В Госдуме решили пересмотреть запрет на смартфоны в зоне СВО

ГД может признать утратившим силу постановление о запрете гаджетов в зоне СВО

Государственная Дума может признать утратившим силу постановление о принятии в силу закона, который запрещает военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции (СВО) пользоваться смартфонами. Соответствующее решение принял профильный комитет нижней палаты парламента, передает ТАСС.

Он постановил, что Госдума может повторно рассмотреть проект о дисциплинарном аресте военных на СВО за ношение гаджетов во время службы. В поправках ко второму чтению уточнят, что запрет на смартфоны не коснется тех устройств, которые используются для выполнения обязанностей службы.

24 июля Госдумы одобрила возможность отправлять бойцов СВО на гаупвахту на 10 суток за пользование гаджетами на службе. Решение об аресте совершивших дисциплинарный поступок военных, согласно документу, смогут принять командиры воинских частей.

Документ вызвал широкий общественный резонанс. Так, депутат Госдумы Максим Иванов назвал инициативу вредной. По его словам, смартфоны и другие электронные устройства стали неотъемлемой частью современных боевых действий. Возможный запрет гаджетов раскритиковали и военнослужащие. По мнению опрошенных «Лентой.ру» участников СВО, запрет может существенно усложнить для российских войск ситуацию на фронте. Смартфоны заменяют устаревшие карты, упрощают работу артиллерийстов и являются причиной успехов на фронте, уверены бойцы СВО.