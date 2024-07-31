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13:28, 31 июля 2024Мир

В ХАМАС назвали дату и место похорон Хании

ХАМАС: Хания будет похоронен в Катаре 2 августа

Фото: Mohamed Azakir/ / Reuters

Глава политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаил Хания будет похоронен в Катаре 2 августа после церемонии прощания в Иране. Об этом сообщает РИА Новости.

«Тело будет предано земле в пятницу, 2 августа, в катарском городе Лусайл», — утверждается в пресс-релизе движения.

1 августа состоится церемония прощания с главой политбюро ХАМАС, которая будет проведена в Тегеране. В тот же день тело Хании будет перевезено в Доху. По данным ХАМАС, катарскую прощальную церемонию посетят представители палестинских фракций, а также исламские и арабские лидеры.

Хания был убит ночью 31 июля. Палестинское движение подтвердило гибель главы политбюро движения, назвав нападение вероломным и обвинив в нем Израиль.

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      Елизавета Мытарева
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