В ХАМАС назвали дату и место похорон Хании

ХАМАС: Хания будет похоронен в Катаре 2 августа

Глава политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаил Хания будет похоронен в Катаре 2 августа после церемонии прощания в Иране. Об этом сообщает РИА Новости.

«Тело будет предано земле в пятницу, 2 августа, в катарском городе Лусайл», — утверждается в пресс-релизе движения.

1 августа состоится церемония прощания с главой политбюро ХАМАС, которая будет проведена в Тегеране. В тот же день тело Хании будет перевезено в Доху. По данным ХАМАС, катарскую прощальную церемонию посетят представители палестинских фракций, а также исламские и арабские лидеры.

Хания был убит ночью 31 июля. Палестинское движение подтвердило гибель главы политбюро движения, назвав нападение вероломным и обвинив в нем Израиль.