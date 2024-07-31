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20:51, 31 июля 2024Мир

В ХАМАС заявили о прямом попадании ракеты в лидера движения

Замглавы ХАМАС Аль-Хайя: Хания был поражен прямым попаданием ракеты
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Лидер палестинского ХАМАС Исмаил Хания был поражен прямым попаданием ракеты в Тегеране. Об этом заявил замглавы радикального движения Халиль Аль-Хайя, передает агентство Reuters.

«Ракета, поразившая лидера ХАМАС Исмаила Ханию, попала в него "прямо"», — рассказал представитель движения, сославшись на свидителей.

Аль-Хайя добавил, что в результате обстрела в комнате Хании были разрушены окна, двери и стены.

Ранее представитель ХАМАС в Ливане Махмуд Тах заявил, что ответственность за поражение Хании лежит на Израиле и США и что оно было согласовано с Вашингтоном. По его словам, удар по лидеру движения может привести к масштабной войне в Ближневосточном регионе, а США должны понимать степень своей ответственности за подобную эскалацию.

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      Максим Габриелян
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