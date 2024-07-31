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16:06, 31 июля 2024Бывший СССР

В Харькове военком вымогал взятку у ресторана под угрозой мобилизации сотрудников

В Харькове военком вымогал взятку у ресторана под угрозой мобилизации работников

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

В Харькове сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) вымогал взятку у руководителей ресторана под угрозой мобилизации работников. Об этом сообщил Харьковский ТЦК в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По версии следствия, военком требовал взятку в размере 1,5 тысячи долларов. Уточняется, что за эту сумму и скидочную карту он обещал не препятствовать работе ресторана и не мобилизовать его работников и посетителей. Помимо этого, сотрудник ТЦК гарантировал выдачу персоналу поддельных документов, которые помогли бы отсрочить мобилизацию.

Его задержали во время получения части взятки. Отмечается, что была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемого отстранили от исполнения служебных обязанностей.

23 июля на Украине был задержан глава районного ТЦК. Его арестовали в Тернополе во время заседания совета обороны Тернопольской области. Причиной стали систематические требования денег у подлежащих мобилизации мужчин.

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