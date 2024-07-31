В Иране предупредили Запад из-за Палестины

Иранский журналист Мафи: у Запада остался последний шанс покинуть Палестину

У стран Запада остался последний шанс покинуть Палестину. Такое предупреждение сделал иранский журналист Хасан Мафи на своей странице в социальной сети X.

«Западные колонизаторы должны покинуть оккупированную Палестину. Это их последний шанс», — написал Мафи.

Ранее стало известно, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал ударить по Израилю в ответ на убийство лидера политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Другие подробности этого решения не разглашались.

До того представитель ХАМАС в Ливане Махмуд Тах заявил, что ответственность за поражение Хании лежит на Израиле и США и что оно было согласовано с Вашингтоном. По его словам, удар по лидеру движения может привести к масштабной войне в Ближневосточном регионе, а США должны понимать степень ответственности за подобную эскалацию.