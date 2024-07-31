Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
23:58, 31 июля 2024Интернет и СМИ

В Иране предупредили Запад из-за Палестины

Иранский журналист Мафи: у Запада остался последний шанс покинуть Палестину
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

У стран Запада остался последний шанс покинуть Палестину. Такое предупреждение сделал иранский журналист Хасан Мафи на своей странице в социальной сети X.

«Западные колонизаторы должны покинуть оккупированную Палестину. Это их последний шанс», — написал Мафи.

Ранее стало известно, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал ударить по Израилю в ответ на убийство лидера политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Другие подробности этого решения не разглашались.

До того представитель ХАМАС в Ливане Махмуд Тах заявил, что ответственность за поражение Хании лежит на Израиле и США и что оно было согласовано с Вашингтоном. По его словам, удар по лидеру движения может привести к масштабной войне в Ближневосточном регионе, а США должны понимать степень ответственности за подобную эскалацию.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Лидер Ирана приказал ударить по Израилю в ответ на убийство Хании

      Россиянам разрешили по-новому пользоваться цифровыми рублями

      Избранный президент Индонезии поделился фотографиями из Москвы

      Россиянам повысили пенсии

      В Иране предупредили Запад из-за Палестины

      Сборная Китая вышла в лидеры медального зачета Олимпиады

      Безработица в России обновила исторический минимум

      Ходорковского оштрафовали в России

      Раскрыта личность погибшего при ударе по Бейруту военного

      Трамп заявил о готовности отказаться от президентства из-за здоровья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше