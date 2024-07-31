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06:51, 31 июля 2024Мир

В Иране заявили о расследовании убийства лидера ХАМАС

Tasnim: Иран расследует убийство главы политбюро ХАМАС в Тегеране

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Иран ведет расследование убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Об этом со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщает агентство Tasnim.

Утверждается, что в ходе атаки на резиденцию Хания погиб вместе с одним из своих телохранителей. Агентство выразило соболезнования «героической нации Палестины, исламской общине, бойцам фронта сопротивления и благородной нации Ирана».

«Причины и масштабы этого инцидента расследуются, результаты расследования будут объявлены позже», — указано в сообщении.

Ранее в ХАМАС сообщили подробности гибели Хании. Группировка назвала нападение на его резиденцию «вероломным» и обвинила в нем «сионистов».

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      Артём Верейкин
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