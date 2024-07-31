В Колпино задержали мужчину, устроившего стрельбу на детской площадке

МВД: в Колпино задержали мужчину, выстрелившего в десятилетнюю девочку

Полиция Колпинского района Санкт-Петербурга задержала мужчину, который устроил стрельбу на детской площадке. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она напомнила, что задержанный 25 июля выстрелил в десятилетнюю девочку. Ребенок был госпитализирован с ушибленной раной груди, ее мать вскоре подала заявление в полицию.

После этого стрелок был пойман — им оказался 47-летний безработный уроженец Санкт-Петербурга. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ («покушение на убийство»).

Ранее в Ленинградской области неизвестный выстрелил в 15-летнюю школьницу. По ее словам, она не заметила, кто и откуда стрелял в нее.