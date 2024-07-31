В крупнейшей экономике Европы наметилась стагнация

Süddeutsche Zeitung: ВВП Германии во втором квартале показал отрицательный рост

В экономике Германии во втором квартале 2024 года наметилась стагнация. Об этом пишет издание Süddeutsche Zeitung.

Эксперты считают, что одной из главных причин отрицательного роста ВВП крупнейшей экономики Европы стало нежелание бизнеса инвестировать. Индекс делового климата IFO говорит о слабом развитие транспорта и логистики, и указывает на сложности в строительной отрасли.

Еще одной причиной спада в экономике ФРГ названа осторожность потребителей после кризиса из-за «инфляционной памяти». В то же время ситуация с инфляцией в Германии оказалась хуже, чем в других странах ЕС — она увеличивается, хотя и незначительно, говорится в материале газеты.

Ранее Федеральное статистическое управление ФРГ (Destatis) сообщило, что в 2023 году госдолг Германии достиг рекордных размеров, увеличившись до 2,45 триллиона евро. С 2022 года задолженность выросла на 77 миллиардов евро (3,3 процента). Таким образом, сейчас на каждого гражданина страны приходится 28,9 тысячи евро (на 778 больше, чем год назад).