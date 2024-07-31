Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:40, 31 июля 2024Экономика

В крупнейшей экономике Европы наметилась стагнация

Süddeutsche Zeitung: ВВП Германии во втором квартале показал отрицательный рост

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

В экономике Германии во втором квартале 2024 года наметилась стагнация. Об этом пишет издание Süddeutsche Zeitung.

Эксперты считают, что одной из главных причин отрицательного роста ВВП крупнейшей экономики Европы стало нежелание бизнеса инвестировать. Индекс делового климата IFO говорит о слабом развитие транспорта и логистики, и указывает на сложности в строительной отрасли.

Материалы по теме:
Экономика Китая стремительно растет. Но почему Пекин проигрывает США и Европе борьбу за триллионы долларов?
Экономика Китая стремительно растет.Но почему Пекин проигрывает США и Европе борьбу за триллионы долларов?
22 марта 2024
Что такое плавающий валютный курс? И чем он отличается от фиксированного
Что такое плавающий валютный курс?И чем он отличается от фиксированного
16 июля 2024

Еще одной причиной спада в экономике ФРГ названа осторожность потребителей после кризиса из-за «инфляционной памяти». В то же время ситуация с инфляцией в Германии оказалась хуже, чем в других странах ЕС — она увеличивается, хотя и незначительно, говорится в материале газеты.

Ранее Федеральное статистическое управление ФРГ (Destatis) сообщило, что в 2023 году госдолг Германии достиг рекордных размеров, увеличившись до 2,45 триллиона евро. С 2022 года задолженность выросла на 77 миллиардов евро (3,3 процента). Таким образом, сейчас на каждого гражданина страны приходится 28,9 тысячи евро (на 778 больше, чем год назад).

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Путин подписал указ о единовременной выплате решившим служить в зоне СВО по контракту

      Российские военнослужащие сорвали ротацию ВСУ у Новомайорского

      В российском городе мужчина выстрелил из пистолета в 17-летнюю девушку

      Джиджи Хадид снялась в кожаных трусах для модных брендов

      Россияне назвали самые зеленые города страны

      Бакальчук рассказала о давнем разладе с мужем

      В крупнейшей экономике Европы наметилась стагнация

      Хуситы назвали убийство главы политбюро ХАМАС террористическим преступлением

      В ВСУ признали продвижение российских войск в ДНР

      Президент Ирана прокомментировал убийство главы политбюро ХАМАС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше