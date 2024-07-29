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20:56, 29 июля 2024Экономика

Госдолг крупнейшей экономики Европы рекордно вырос

Госдолг Германии в 2023 году достиг рекордных 2,45 триллиона евро

Фото: Tobias Schwarz / Reuters

В 2023 году госдолг Германии достиг рекордных размеров. Такие данные представило Федеральное статистическое управление ФРГ (Destatis).

Отмечается, что к концу прошлого года государственная задолженность крупнейшей экономики Европы выросла до 2,45 триллиона евро. С 2022 года она увеличилась на 77 миллиардов евро (3,3 процента). Таким образом, сейчас на каждого гражданина страны приходится 28,9 тысячи евро (на 778 больше, чем год назад).

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Служба статистики Германии в своих подсчетах учитывает госдолг как на федеральном и земельном уровне, так и займы муниципалитетов. Основная сумма приходится на федеральный долг — 1,7 триллиона евро, на 75 миллиардов больше, чем в 2022-м. При этом долги земель снизились до 594 миллиардов (минус 13 миллиардов за год), а муниципалитетов — выросли на 14 миллиардов, до 155 миллиардов евро.

Ранее стало известно, что государственный долг Украины за месяц вырос более чем на миллиард долларов. По данным Минфина страны, по состоянию на 30 июня задолженность составила почти 6,17 триллиона гривен, или 152,16 миллиарда долларов. Таким образом, за прошлый месяц его общий размер увеличился на 52,71 миллиарда гривен, или 1,16 миллиарда долларов.

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