Госдолг Украины вырос на миллиард долларов за месяц

Минфин Украины: за июнь госдолг страны вырос еще на 1,16 миллиарда долларов

Государственный долг Украины за месяц вырос более чем на миллиард долларов. Об этом со ссылкой на данные Минфина страны пишет ТАСС.

В информационной справке министерства о госдолге сообщается, что по состоянию на 30 июня он составлял почти 6,17 триллиона гривен, или 152,16 миллиарда долларов. Таким образом, за прошлый месяц его общий размер увеличился на 52,71 миллиарда гривен, или 1,16 миллиарда долларов. Из всей суммы 94,85 процента приходится на государственный долг, 5,15 процента — на гарантированный государством.

22 июля премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что Киеву удалось договориться с кредиторами о реструктуризации долга. По его словам, этот важный этап позволит Киеву сэкономить на обслуживании долга 11,4 миллиарда долларов в следующие три года и 22,75 миллиарда долларов — до 2033-го.

Ранее член бюджетного комитета Верховной Рады Павел Фролов назвал бюджетный дефицит Украины самым большим в мире. По его словам, из-за боевых действий госрасходы сейчас превышают доходы вдвое.