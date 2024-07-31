ТАСС: в Литве объявили набор волонтеров по гражданской обороне

Литовское отделение Международного комитета Красного Креста объявило набор волонтеров по гражданской обороне, которым предстоит заниматься разъяснительной работой и обучением населения. Об этом сообщила руководитель проектов отделения Кристина Мицкене, передает ТАСС.

По ее словам, волонтеры нужны для того, чтобы разъяснить населению, что надо делать в случае войны, техногенной аварии или природного бедствия. Они будут проходить как практические, так и теоретические занятия. Волонтеры расскажут людям, как подготовить аварийный ранец, какой запас продуктов необходимо держать дома, как подготовить не только индивидуальный, но и семейный план действий.

В ходе занятий жители Литвы узнают, где прятаться при сигнале тревоги и где находятся ближайшие убежища системы гражданской обороны. Мицкене отметила, что внимание волонтеров будет сосредоточено на первых 72 часах чрезвычайного происшествия, которые необходимы для прибытия помощи. Она не уточнила, сколько волонтеров планируется подготовить.

Ранее в Литве рассказали о плане массовой эвакуации на случай войны. По нему, в случае войны муниципальные органы власти должны быть способны переселить до четверти городского населения.