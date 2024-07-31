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14:50, 31 июля 2024Бывший СССР

В Литве выделили дополнительные деньги на военные инфраструктурные проекты

Кабмин Литвы выделил на военные инфраструктурные проекты дополнительные €7 млн
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Janis Laizans / Reuters

Кабинет министров Литвы, согласившись с представлением Минобороны республики, выделил дополнительно на военные инфраструктурные проекты семь миллионов евро. Соответствующее решение было принято на заседании правительства страны, передает ТАСС.

В кабмине уточнили, что дополнительные средства будут выделены из процентов по вкладам Минобороны и Агентства оборонных ресурсов в коммерческих банках. Отмечается, что деньги пойдут на реализацию «проектов военной мобильности и устройства инфраструктуры для прибывающих в Литву союзников по НАТО».

Ранее в Литве назвали сроки начала возведения фортификаций на границе с Россией и Белоруссией. По словам министра обороны республики Лауринаса Касчюнаса, строительство линий обороны на кордоне начнется в сентябре.

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      Алевтина Запольская
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