В Литве выделили дополнительные деньги на военные инфраструктурные проекты

Кабмин Литвы выделил на военные инфраструктурные проекты дополнительные €7 млн

Кабинет министров Литвы, согласившись с представлением Минобороны республики, выделил дополнительно на военные инфраструктурные проекты семь миллионов евро. Соответствующее решение было принято на заседании правительства страны, передает ТАСС.

В кабмине уточнили, что дополнительные средства будут выделены из процентов по вкладам Минобороны и Агентства оборонных ресурсов в коммерческих банках. Отмечается, что деньги пойдут на реализацию «проектов военной мобильности и устройства инфраструктуры для прибывающих в Литву союзников по НАТО».

Ранее в Литве назвали сроки начала возведения фортификаций на границе с Россией и Белоруссией. По словам министра обороны республики Лауринаса Касчюнаса, строительство линий обороны на кордоне начнется в сентябре.