В Ливане заявили о нежелании войны с Израилем

В Ливане заявили о нежелании войны с Израилем, но проработке сценария защиты

Ливан не хочет войны с Израилем и надеется на дипломатическое урегулирование существующих противоречий. Об этом по итогам внеочередного заседания правительства заявил министр связи Джони Карм, передает РИА Новости.

«Атмосфера, царившая на заседании, указывала на необходимость сдерживания эскалации и израильской агрессии, которая является необоснованной и осуждается ливанским государством, поскольку Ливан не хочет войны», — рассказал министр.

Карм также подчеркнул, что власти Ливана обсудили необходимые меры на случай обороны. В частности, речь идет о мерах гражданской обороны и инфраструктуры.

Ранее стало известно, что Израиль временно закрыл воздушное пространство над значительной частью севера страны, где находится граница с Ливаном. Причиной стало покушение на одного из командиров ливанского движения «Хезболла» Фуада Шукра в Бейруте, а также расправа над главой политбюро ХАМАС Исмаилом Хании в Тегеране.