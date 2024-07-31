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13:40, 31 июля 2024Мир

В Ливане заявили о нежелании войны с Израилем

В Ливане заявили о нежелании войны с Израилем, но проработке сценария защиты

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Ливан не хочет войны с Израилем и надеется на дипломатическое урегулирование существующих противоречий. Об этом по итогам внеочередного заседания правительства заявил министр связи Джони Карм, передает РИА Новости.

«Атмосфера, царившая на заседании, указывала на необходимость сдерживания эскалации и израильской агрессии, которая является необоснованной и осуждается ливанским государством, поскольку Ливан не хочет войны», — рассказал министр.

Карм также подчеркнул, что власти Ливана обсудили необходимые меры на случай обороны. В частности, речь идет о мерах гражданской обороны и инфраструктуры.

Ранее стало известно, что Израиль временно закрыл воздушное пространство над значительной частью севера страны, где находится граница с Ливаном. Причиной стало покушение на одного из командиров ливанского движения «Хезболла» Фуада Шукра в Бейруте, а также расправа над главой политбюро ХАМАС Исмаилом Хании в Тегеране.

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      Максим Габриелян
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