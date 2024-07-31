В ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ

Марочко: операторы дронов ВС РФ успешно борются с системами наблюдения ВСУ

Операторы российских дронов успешно борются с системами наблюдения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации. Об этом рассказал подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, украинские военные регулярно устанавливают западные камеры видеонаблюдения с высоким разрешением, которые позволяют им контролировать значительные участки местности. В связи с этим подобное оборудование стало приоритетной целью для российских бойцов.

Марочко добавил, что самым эффективным способом уничтожения средств наблюдения ВСУ стали ударные дроны, они на порядок дешевле дорогостоящего оборудования. Одна такая камера была поражена западнее Лисичанска, таким образом украинские военные лишились возможности контролировать территорию в радиусе более полутора километров.

Накануне подполковник ЛНР в отставке рассказал, что российские военные в ходе активной боевой работы между Верхнекаменским и Белогоровкой уничтожили расчет FPV-дронов ВСУ.

