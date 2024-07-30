В ЛНР рассказали об уничтожении расчета дронов ВСУ

Марочко: российские военные уничтожили расчет дронов ВСУ под Белогоровкой

Российские военные уничтожили расчет FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«В ходе активной боевой работы между Верхнекаменским и Белогоровкой выявлен расчет FPV-дронов украинских боевиков. Расчетом 120 мм миномета одного из добровольческих подразделений ВС (Вооруженных сил — прим. «Ленты.ру») РФ было нанесено огневое поражение по координатам цели», — рассказал Марочко.

По словам подполковника НМ ЛНР в отставке, ВСУ потеряли трех солдат. Он также отметил, что данные позиции ранее уже были пристреляны российскими военнослужащими. Несмотря на это, командиры украинской армии продолжали регулярно отправлять на них новых бойцов.

Ранее Министерство обороны опубликовало видео удара авиабомбой по позициям 58-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Кадры были сняты в поселке Великая Новоселка.