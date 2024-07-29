Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:50, 29 июля 2024Бывший СССР

Минобороны показало кадры удара авиабомбой по позициям ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения авиабомбой позиций ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Великая Новоселка в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики. Кадры уничтожения позиций ВСУ Министерство обороны России предоставило «Ленте.ру».

По данным оборонного ведомства, удар по расположению 58-й отдельной механизированной бригады ВСУ был нанесен планирующей авиабомбой УПАБ-1500. «В результате удара авиационной управляемой бомбы пункт временной дислокации и размещавшиеся в нем боевики ВСУ уничтожены», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские военные заняли населенный пункт Волчье в ДНР. Подразделения группировки войск «Центр» также ударили по бригадам теробороны ВСУ в районе Дружбы, Торецка, Новогородского, Розовки, Ивановки, Новогродовки и Новоселовки Первой.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      В России пассажирский поезд столкнулся с грузовиком. Опрокинулись восемь вагонов, пострадали десятки человек

      В России найдены рыбы и тараканы возрастом 180 миллионов лет

      Раскрыта сумма ущерба по уголовному дела экс-замминистра обороны Булгакова

      Российский пассажирский самолет ушел на второй круг из-за птиц на взлетной полосе

      Назван лидер рынка смартфонов

      Глюкоза ответила желающему отобрать у нее имя Фадееву

      Считавшееся исчезнувшим животное обнаружили в российском регионе

      Военный эксперт объяснил вывод стратегических бомбардировщиков США с границы Украины

      Кардиолог рассказал о причинах опасного сгущения крови

      В России ответили на призыв депутата Рады к скорейшим переговорам с Москвой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше