Минобороны показало кадры удара авиабомбой по позициям ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения авиабомбой позиций ВСУ

Российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Великая Новоселка в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики. Кадры уничтожения позиций ВСУ Министерство обороны России предоставило «Ленте.ру».

По данным оборонного ведомства, удар по расположению 58-й отдельной механизированной бригады ВСУ был нанесен планирующей авиабомбой УПАБ-1500. «В результате удара авиационной управляемой бомбы пункт временной дислокации и размещавшиеся в нем боевики ВСУ уничтожены», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские военные заняли населенный пункт Волчье в ДНР. Подразделения группировки войск «Центр» также ударили по бригадам теробороны ВСУ в районе Дружбы, Торецка, Новогородского, Розовки, Ивановки, Новогродовки и Новоселовки Первой.