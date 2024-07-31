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13:38, 31 июля 2024Бывший СССР

В ЛНР рассказали о борьбе ВС России против систем западной разведки на фронте

Марочко: ВС России уничтожают системы западной разведки на фронте

Фото: РИА Новости

Вооруженные сил (ВС) России в зоне специальной военной операции (СВО) активно уничтожают камеры видеонаблюдения высокого разрешения, поставленные Киеву Западом. О борьбе российских войск против систем западной разведки на фронте рассказал в Telegram подполковник Народной Милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«Украинские боевики на регулярной основе устанавливают на ЛБС поставленные западом камеры видеонаблюдения с высоким разрешением, которые позволяют относительно безопасно контролировать обширные участки местности», — сообщил эксперт.

Он добавил, что российские военные успешно борются с такими системами с помощью беспилотников, и недавно одна из камер была уничтожена в районе Лисичанска.

Ранее замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов оценил влияние поставок Киеву американских истребителей F-16 на ход СВО. По его словам, этим вооружением невозможно победить Россию.

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      Глеб Палехов
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