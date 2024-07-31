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12:47, 31 июля 2024Бывший СССР

В России оценили влияние поставок Киеву F-16 на ход СВО

Алаудинов: поставки F-16 Киеву не изменят ход СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Поставки Киеву американских истребителей F-16 не изменят ход специальной военной операции (СВО). Об этом заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов, пишет РИА Новости.

«Если бы эти шесть истребителей, которые они хотят дать Украине, могли бы что-то изменить, их бы дали еще в 2022 году. (…) Будет еще шесть новых целей для нашего ПВО», — сказал он.

По словам Алаутдинова, этим вооружением невозможно победить Россию, так как ее вооруженные силы обладают большими силами, средствами и ресурсами.

Ранее Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко также заявил, что поставки американских истребителей Киеву не смогут в корне изменить ситуацию на поле боя. При этом он подчеркнул, что они могут «доставить хлопоты» на какое-то время.

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      Александр Курбатов
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