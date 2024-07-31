Герой России Нимченко: поставки F-16 Украине не изменят ситуацию на фронте

Поставки Украине американских истребителей F-16 не изменят ситуацию в зоне специальной военной операции (СВО), считает Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко. При этом в разговоре с РИА Новости он допустил, что западные самолеты могут «доставить хлопот на какое-то время».

«В корне изменить ситуацию они не смогут. Вы же помните, как нас пугали HIMARS, но сейчас наше ПВО эффективно по ним работает. Думаю, точно также будет и с самолетами», — высказался он.

Ранее Нимченко заявил, что спецоперация завершится на условиях, выдвинутых президентом России Владимиром Путиным. Герой России напомнил, что Москве необходим полный вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей.