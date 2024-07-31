В Минобороны Израиля заявили о цене крови израильтян

Глава министерства обороны Израиля Йоав Галант прокомментировал удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по пригороду Бейрута, столицы Ливана. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х.
В ночь на 31 июля ЦАХАЛ нанес удар по Ливану — целью этой операции была ликвидация высокопоставленного командира движения «Хезболла» Фуада Шукра, которого израильские власти обвинили в атаке на город Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. По словам Галанта, операция ЦАХАЛ получилась «точной и профессиональной», добавив, что кровь израильтян «имеет цену».
«На руках у Фуада Шукра кровь многих израильтян. Сегодня мы показали, что кровь наших людей имеет цену и что для наших вооруженных сил не существует недосягаемых мест», — заявил министр.
Ранее в ЦАХАЛ заявили о ликвидации командира «Хезболлы» Фуада Шукра. Это произошло в ходе удара израильской армии по пригороду ливанской столицы.