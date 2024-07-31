В Минобороны Израиля заявили о цене крови израильтян

Глава МО Израиля Галант заявил о цене крови израильтян на фоне удара по Бейруту

Глава министерства обороны Израиля Йоав Галант прокомментировал удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по пригороду Бейрута, столицы Ливана. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х.

В ночь на 31 июля ЦАХАЛ нанес удар по Ливану — целью этой операции была ликвидация высокопоставленного командира движения «Хезболла» Фуада Шукра, которого израильские власти обвинили в атаке на город Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. По словам Галанта, операция ЦАХАЛ получилась «точной и профессиональной», добавив, что кровь израильтян «имеет цену».

«На руках у Фуада Шукра кровь многих израильтян. Сегодня мы показали, что кровь наших людей имеет цену и что для наших вооруженных сил не существует недосягаемых мест», — заявил министр.

Ранее в ЦАХАЛ заявили о ликвидации командира «Хезболлы» Фуада Шукра. Это произошло в ходе удара израильской армии по пригороду ливанской столицы.