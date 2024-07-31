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14:57, 31 июля 2024Бывший СССР

В Минобразования Украины украинских студентов за границей сравнили с бездомными

Замглавы Минобразования Украины сравнил учащихся за границей с бездомными

Фото: Serhii Hudak / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Украинскому государству неинтересно, если студенты из Украины «бомжуют» в Польше. С бездомными украинских граждан, обучающихся за границей, сравнил заместитель министра образования Украины Михаил Винницкий, передает «Коммерсант украинский».

«Чем занимается украинский учитель или студент за границей — не вопрос украинского государства. Оно не спрашивает, он студент или он бомжует», — заявил замглавы Минобразования.

Отмечается, что реплика чиновника вызвала недовольство на правительственном совещании, а председатель собрания кабинета министров Ирина Верещук назвала Винницкого «ничтожным».

Ранее стало известно о насмешках президента Украины Владимира Зеленского над украинским языком. По словам журналиста Евгения Додолева, в 2011-2013 годах украинский лидер не знал государственного языка и рассказывал анекдоты про «рогулей».

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      Глеб Палехов
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