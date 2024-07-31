В Москве во время операции из внутренностей пенсионера выпал пакет с таблетками

В Москве врачи нашли во внутренностях 73-летнего пенсионера пакет с таблетками

В Москве врачи столичного клинического центра нашли во внутренностях 73-летнего пенсионера пакет с неизвестным веществом. Об этом пишет Baza в Telegram.

Как стало известно, пожилой мужчина поступил в медучреждение для проведения плановой хирургической процедуры. Когда врачи ввели пациенту наркоз, из его прямой кишки выпал пакет, внутри которого лежали две желтые таблетки.

По информации издания, сотрудники полиции изъяли находку и направили ее на экспертизу. Каким образом таблетки оказались внутри пенсионера, не уточняется.

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