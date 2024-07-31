Во Франции раскрыли план ВСУ на истребители F-16

Экс-пилот ВВС Франции Тительман: ВСУ разделят F-16 на 2 военно-воздушных флота

Истребители F-16, переданные Западом Украине, Вооруженные силы республики (ВСУ) планируют разделить на два условных военно-воздушных флота. Одной части разрешат наносить удары по территории РФ, другая будет выполнять иные цели, рассказал

отставной пилот ВВС Франции Ксавье Тительман в эфире LCI.

«F-16, отправленным из Нидерландов, дали разрешение от голландского правительства наносить удары по территории России, в то время как бельгийским этого делать нельзя. Часть этих самолетов будет вынуждена наносить удары только по линии фронта», — уточнил экс-пилот.