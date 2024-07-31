В США назвали сроки начала применения Украиной истребителей F-16

Белый дом: Украина сможет применить истребители F-16 к концу лета

Украина сможет начать применение переданных Западом истребителей F-16 к концу лета. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, его слова приводит ТАСС.

«Напомню, на саммите НАТО мы говорили о том, что процесс передачи Украине F-16 продолжается. Мы говорили, что их применение начнется до конца лета. У нас нет причин сомневаться в этом», — сказал Кирби.

Ранее замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов оценил влияние поставок Киеву американских истребителей F-16 на ход СВО. По его словам, этим вооружением невозможно победить Россию.