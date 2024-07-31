В Палестине заявили о соседстве главы политбюро ХАМАС с лидером «Исламского джихада»

Maan: лидер «Исламского джихада» ан-Нахаля является соседом Хании

Лидер «Исламского джихада» (организация признана в России террористической и запрещена) Зияд ан-Нахаля приходится соседом в Тегеране лишенного жизни главы политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщает палестинское движение Maan.

«Генеральный секретарь "Исламского джихада" ан-Нахаля проживал на втором этаже того же здания, по которому был нанесен ракетный удар», — отмечается в материале агентства.

При этом не уточняется, находился ли ан-Нахаля в доме на момент нападения на главу ХАМАС.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что лишение жизни Хании поспособствует укреплению связей между Ираном и Палестиной. Он также указал на сотрудничество с «силами сопротивления».